Il settimanale Chi ha pizzicato Belén proprio a pochi passi da Andrea Iannone . Solo che nel momento ‘clou’ del passaggio della soubrette lui era dentro al locale in compagnia di una bruna: i paparazzi li hanno immortalati proprio mentre si scambiano un bacio appassionato … Come anche riporta Tgcom 24, che anticipa la notizia, la bruna che Iannone bacia in bocca sarebbe un’amica di vecchia data di Andrea, la (ex?) compagna dell’allenatore del Crotone, Massimiliano Oddo. E proprio mentre lei e Andrea si scambiano un bacio, Belén passa a piedi davanti alla vetrina del locale.

Dalla foto non si capisce però se Belén non si sia accorta della presenza della coppia nel locale o se, avendoli scorti con la coda dell’occhio, abbia fatto finta di non vederli per evitare un momento di imbarazzo. Belén e Andrea Iannone a Milano abitano ancora molto vicini, questi incontri ‘casuali’ possono quindi capitare. Ma il pilota forse non s’è accorto del passaggio della ex: è troppo preso dalla sua dolce compagnia mentre festeggia il passaggio nel team “Aprilia” con un aperitivo in compagnia della bella bruna …