Belen Rodriguez testimonial di Swarovski: è lei la nuova Naomi Campbell

Belen Rodriguez sarà testimonial di Swarovski. A riportarlo è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che rivela, nel numero in edicola da mercoledì 23 agosto, come la showgirl argentina sarà la nuova testimonial di una delle griffe di moda più importanti del mondo. Belen è volata negli Stati Uniti per scattare la campagna pubblicitaria della griffe insieme alle top model Alessandra Ambrosio e Shanina Shaik.

Per Belen Rodriguez si tratta di un riconoscimento di assoluto prestigio, visto che in passato questo ruolo è stato ricoperto da personaggi del calibro di Naomi Campbell, Miranda Kerr e recentemente Karlie Kloss. “Siamo orgogliosi di annunciare Belen Rodriguez come una dei nostri talenti globali per le campagne Swarovski” ha spiegato a Chi Alessandro Vergano, Executive Vice President marketing Swarovski.

Sempre secondo Vergano, la Rodriguez è: “Un’icona di stile e glamour, sogno e ispirazione per moltissime donne. Ha mille sfaccettature (modella, mamma e presentatrice) e si affiancherà ad altri talenti di fama internazionale del calibro di Karli Kloss, Alessandra Ambrosio e molti altri.”