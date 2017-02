Belen Rodriguez sul piede di guerra dopo intervista a Costanzo: “Falsità per cui si deve pagare”

Un’intervista con delle dichiarazioni forti che, com’era prevedibile, sta scatenando una serie di reazioni polemiche. Il settimanale Nuovo ha pubblicato un’intervista di Maurizio Costanzo, il cui contenuto era alquanto caustico e pungente nei riguardi di Belen Rodriguez.

“Signoretti ha già preso mille denunce per dichiarazioni false. Prima o poi pagherà” queste le parole che la showgirl argentina ha affidato a Instagram, contro il direttore di Nuovo reo, a suo dire, di essersi dunque inventato le parole pesanti che il celebre giornalista avrebbe speso nei riguardi di Belen. Non è mancata la replica, sempre social, di Signoretti che difende la propria professionalità nonché la veridicità di quanto pubblicato.

“Leggo su certi siti Internet che Belen Rodriguez ha smentito l’intervista di Maurizio Costanzo pubblicata da Nuovo. Faccio notare che: 1. L’unico ad avere titolo per smentire quell’intervista è Maurizio Costanzo, il quale non ha smentito un bel nulla. 2. Confermo parola per parola il contenuto dell’intervista pubblicata su Nuovo, compresa la parte in cui Costanzo dichiara che lui e Maria De Filippi si sentono più vicini a Stefano che a Belen. 3. Capisco che alla soubrette argentina quell’intervista possa dare fastidio, ma diffamare il sottoscritto sulla sua pagina Instagram non ne cambia il contenuto e nemmeno gli effetti“. A questo punto l’unica persona che potrebbe fare luce sulla vicenda è proprio Maurizio Costanzo, ma al momento regna il silenzio.