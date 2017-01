Belen Rodriguez su Stefano De Martino: “Ecco perché non torno con lui”

Dopo le dichiarazioni pubbliche affidate ai suoi social in cui Stefano De Martino dichiarava di essere ancora innamorato della sua ex moglie, Belen Rodriguez, i tanti estimatori della coppia chiedono ripetutamente alla bella argentina per quale motivo non intende tornare con l’ex marito.

Sfinita dalle continue provocazioni in merito la showgirl ha spiegato per quale motivo quella storia è ormai chiusa, proprio dalle sue pagine social: “Io non mi accontento mai, forse questo è il mio difetto peggiore oppure il mio miglior pregio. Amo le cose pure. Quando le cose non sono più pure, io non provo più gli stessi sentimenti di prima. Non voglio vivere una vita contaminata e fare le cose soltanto perchè gli altri mi dicono di farle.”

Poi arriva un precisazione, che suona come una sorta di frecciata all’indirizzo di Stefano, reo di averla lasciata inizialmente per poi tornare sui suoi passi: “Io voglio sentirmi amata anche quando cado. L’amore non c’è soltanto davanti alle cose belle ma anche nei momenti difficili. Spesso si dice ti amo senza dare una vero valore a questa parola, l’amore va accompagnato sempre dalle azioni. Questo è quello che io voglio ed avrò.“