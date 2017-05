Belen Rodriguez su Fabrizio Corona al processo svela particolari scottanti

Dichiarazioni importanti quelle rese da Belen Rodriguez chiamata a deporre al Tribunale di Milano nell’ambito del processo a Fabrizio Corona. La showgirl è stata citata come teste dalla difesa del suo ex compagno che si trova a fronteggiare l’accusa di intestazione fittizia di beni.

“Fabrizio è il signore delle buste, aveva una carta di credito che non usava mai, ogni volta che saliva in macchina aveva delle buste che contenevano 10-15 mila euro. Pagava tutto in contanti. Pagava in contanti l’affitto per le case delle vacanze, 100mila, 50, 70mila, li teneva nella giacca e anche quando andavamo al ristorante, cioè quasi tutte le sere, li tirava fuori. Sentivo dire che aveva soldi nascosti“. Ha dichiarato Belen.

Poi arriva il riferimento all’attuale accusa “Non mi sono stupita quando ho saputo che gli hanno trovato 1,7 milioni di euro. Non mi ha mai detto dove nascondeva i soldi. Corona era fissato coi contanti, lui e i suoi collaboratori parlavano sempre di soldi. Non sono mica tonta. E’ evidente che nascondeva i soldi, altrimenti cosa faceva, li buttava dalla finestra?“