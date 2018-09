Mentre la Rodriguez faceva da “cavia” a Marco Viola, un concorrente che sosteneva di avere il potere di riuscire a far fare quello che voleva alle persone, è rimasta molto colpita e impressionata a tal punto da commentare con ironia la sua performance: “Devo prendermi un 40enne, io me li prendo sempre più piccoli ma non vanno bene“. Il riferimento non è certo casuale: la bordata all’ex marito Stefano De Martino e Andrea Iannone, entrambi più giovani di lei, è forte e chiara. La “colpa” delle sue storie sentimentali naufragate, stando al ragionamento fatto dalla bella showgirl, sarebbe da ricondurre alla giovane età dei suoi partners, forse ancora troppo immaturi …

Che il prossimo uomo della sua vita sia più maturo e grande di lei? I più maliziosi hanno pensato a Fabrizio Corona, 44enne, grande ex amore di Belén e con il quale la sintonia era alle stelle. Per ora l’argentina è concentrata sul suo lavoro e sul figlio Santiago – “è lui l’amore della mia vita”, ha dichiarato lei di recente in una intervista – e per una nuova love story sembra non sembra esserci tempo, tanto che anche il presunto ritorno di fiamma con Corona (anche se implicitamente) è stato smentito da entrambi. staremo a vedere!