Belen Rodriguez si svela: “Borriello mi sbatteva fuori casa, il numero degli uomini che ho avuto e la chirurgia”

Belen Rodriguez e Simona Ventura si intervistano a vicenda sul numero in uscita di Chi. La bella argentina ricorda i tempi duri dei suoi inizi, quando fece il provino come concorrente per l’Isola dei famosi, nel 2008, che la consacrò. La giovane alla Ventura disse: “Vorrei fare l’Isola per prendere una piccola casa in affitto visto che il mio fidanzato ogni volta che litighiamo mi vuole mettere le valigie fuori dalla porta. Finivo sempre a fare il giro dell’isolato con la mia macchina comprata a rate, vedi come sono cambiata, ora sono io che mando via la gente…scherzo!“. Il fidanzato del periodo era Marco Borriello.

Belen parla anche del rapporto con la chirurgia estetica: “Pensano tutti che sia rifatta da capo a piedi! Confesso che ho fatto qualche punturina in viso ma sono arrivata alla conclusione di non fare più niente. A 21 anni ho rifatto il seno perché ero nel mondo dello spettacolo e mi sentivo insicura, ma se tornassi indietro non lo rifarei. La chirurgia deve puntare all’armonia, alla sottrazione, ma lo capisci con l’età e con gli errori”. Non manca anche di parlare del suo ex marito Stefano De Martino: “Spesso mi hanno accusata di voler vivere di gossip e così ho pensato: “Non voglio ricominciare questo teatrino”, anche perché stiamo facendo un bel lavoro e non deve essere coperto dalle chiacchiere”.

“Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai “no” che ho detto (…) In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18!“. Infine la bella presentatrice parla di Fabrizio Corona e di come lui aveva definito la loro coppia, ovvero Bonnie e Clyde: “Quella definizione ci è stata data dalla stampa almeno cento volte quando stavamo insieme e non è che andassimo a rapinare le banche, è che lui deve dimostrare che quando stava con me era una macchina da soldi.”