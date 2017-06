Belen Rodriguez si sfoga: “Finalmente sono tornata quella di un tempo”

Mentre il suo ex marito si contende le attenzioni di Diane Mello e Desirèè Popper a Capri l’argentina più desiderata d’Italia, Belen Rodriguez, che a TgCom24 racconta come stanno le cose. “Stesso posto, tutto nella massima tranquillità. E poi torno in Italia perché devo scattare per un’altra campagna internazionale. Un po’ di mare e un po’ di lavoro. Come al mio solito”.

“L’anno scorso ho avuto un periodo così così e invece di andare sotto peso sono ingrassata sei chili, mangiavo mangiavo mangiavo… Adesso sono tornata come un tempo, ho ritrovato il mio metabolismo. Forse perché sono più serena. E faccio meno palestra, ho perso i muscoli e mi preferisco così, in passato mi sono ammazzata di fitness. Adesso mi sento più bambolina e piccolina…” confida a proposito della sua forma fisica.

Con il suo Iannone invece le cose come vanno? Dopo le tante voci di gravidanza e matrimonio arriva la smentita: “Non è vero. Anche perché non potrei neanche sposarmi ancora. Stiamo molto bene e ci godiamo questo momento”. Insomma, per i fiori d’arancio ci sarà da aspettare ancora del tempo, sperando che nel frattempo il carattere indomito della bella showgirl non crei nuovi tsunami.