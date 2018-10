Belén Rodriguez gossip news: ancora nudità, pose provocanti, scatti sexy, fisicità ostentata ed elevato tasso erotico. La showgirl non smette di dare spettacolo sui social, e su Instagram e Instagram Stories pubblica alcuni scatti di uno shooting fotografico hot regalando momenti memorabili ai suoi milioni di follower. Due le foto che hanno fatto incetta di like in queste ore: entrambe in bianco e nero, mostrano Belén super sensuale e in posa con indosso quasi niente. In uno scatto è ritratta dal basso verso l’alto, in piedi, indossa solo delle scarpe con tacco a spillo e una veste bagnata che le copre a malapena i fianchi scoprendo l’inguine. Il seno è nudo, coperto dalle sue braccia. Occhi chiusi e naso all’insù, capelli bagnati portati indietro, con questa foto artistica l’argentina ha già raccolto 294mila like.

Stesso successo per un altro scatto, tratto dallo stesso servizi fotografico, dove è allo specchio ed indossa solo una gonna longuette a vita alta che le segna i fianchi. Il torso è nudo, si intravede il seno che lei copre prontamente con il braccio destro. “El tango de mi vida”, recita la didascalia dello scatto ad alto tasso erotico. Con la mano sinistra Belén tiene il cellulare per are lo scatto e alle sue spalle ci sono due membri del suo entourage lì per renderla ancora più bella e perfetta per gli scatti sexy. Dalla sottoveste chiara e bagnata che lascia davvero poco spazio all’immaginazione al seno semi scoperto, alle pose seducenti in baby doll tra le lenzuola, la soubrette argentina le studia proprio tutte per essere sempre impeccabile davanti all’obiettivo dei fotografi ed offrirsi ai suoi ammiratori sempre al top.

“Sei bellissima, perfetta”, questo il commento ‘corale’ degli ammiratori, uomini e donne, su Instagram. La foto sensuale allo specchio, che ci mostra una Belén in una mise provocante e ‘s’epoca’, ha raccolto 249mla cuoricini, insomma, un vero successone! Languida e sexy con indosso una sottoveste intima nera, in un video nelle Instagram Stories Belén è ritratta in posa su un letto; pettinata e truccata come una diva retrò, posa poi sul pavimento avvolta a malapena da un lenzuolo bianco oppure sotto la doccia, con l’acqua che mette in evidenza le sue curve.