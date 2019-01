Belen Rodriguez e la sua sensualità colpiscono ancora una volta il mondo social. Sul proprio profilo Instagram la showgirl sudamericana ha allietato ancora una volta le notti di molti degli otto milioni di follower che la seguono appassionatamente sul social più inflazionato del momento. Da pochissime ore, 21 per l’esattezza, e dopo aver pubblicato delle brevi clip che la ritraggono su una spiaggia dorata in sella ad un cavallo bianco e selvaggio, Belen decide di concedersi un massaggio rilassante.

L’occasione è perfetta per condividere con i fan questo momento zen che la showgirl si dedica nonostante i mille impegni che la attendono ogni giorno: ed ecco che decide di pubblicare una storia (come sapete, temporizzata, perciò affrettatevi a visualizzarla!) che la vede sul lettino di un centro benessere. L’attività richiede pelle scoperta ma sappiamo che Belen non si imbarazza per così poco: a coprire le grazie usa solamente un succinto asciugamano lasciando spazio per un incidente prevedibile.

Tratti caldi e una sensualità indiscussa anche questa volta la fanno da padroni. Belen Rodriguez non delude mai i fan che da dietro uno schermo continuano a pressare insistentemente il bottone del refresh per scoprire l’ultima gioia che regala la splendida argentina. Questa volta la location è suggestiva e la mente non può che fare voli pindarici producendo una buona dose di serotonina: l’ormone della felicità. La storia di Belen parte con un “boomerang” un simpatico strumento di Instagram che permette di generare immagini-rimbalzo e creare così un effetto divertente per chi si gode la storia. Solitamente i boomerang dei comuni mortali sono meno sexy di quelli della nostra Belu che invece riesce a rendere accattivante anche la peggiore delle capigliature possibili.

Dopo il boomerang pre-massaggio davanti allo specchio Belu ha pubblicato anche un sensualissimo post massaggio: luce soffusa, acconciatura decisamente provata dal trattamento rilassante e davanti al petto solamente un succinto asciugamano, sorretto con la mano sinistra mentre la destra è impegnata a scattare il selfie super hot. L’incidente sarebbe stato estremamente prevedibile ma l’abilità della showgirl ha lasciato i fan un po’ delusi: toccherà far lavorare la fantasia questa volta.