Belen Rodriguez scintille con Maurizio Costanzo: “Entra e vedi di farla finita!”

Tensione tra Maurizio Costanzo e Belen Rodriguez che, invitata alla puntata del Costanzo Show in compagnia del compagno Andrea Iannone, viene pubblicamente ammonita dal celebre giornalista. “Già hai ritardato abbastanza, entra e falla finita” l’ha apostrofata Costanzo saltando convenevoli e presentazioni, lasciando intendere che la bella argentina abbia fatto la primadonna prima della registrazione?

Ovviamente ciò non è dato saperlo, ma non è la prima volta che si addensa qualche nuvola sul rapporto fra il marito di Maria de Filippi e la showgirl più desiderata d’Italia. Aveva fatto scalpore l’intervista a Costanzo su Nuovo in cui l’uomo dichiarava di essere dalla parte di Stefano De Martino, puntualizzando il fatto che Belen avesse stufato tutti con i suoi gossip. La Rodriguez aveva pubblicamente dubitato della veridicità di quelle dichiarazioni mentre il giornale ha difeso l’autenticità dei contenuti. Il diretto interessato non ha mai né confermato né smentito quelle parole di fuoco.

Con questo precedente era impossibile che la frase lanciata ieri dal noto giornalista all’indirizzo di Belen passasse inosservata, in molti ci hanno infatti letto la conferma di quelle frasi riportate da Nuovo.