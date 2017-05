Belen Rodriguez rivela: “Stefano mi ha lasciata con Whatsapp, con Iannone farò due figli”

Una Belen Rodriguez che non nasconde nulla del suo passato e del suo futuro è quella che vedremo a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, domani. Si parte da una rivelazione importante circa la fine del suo rapporto con Stefano De Martino: “Sono stata lasciata da Stefano con un messaggio su WhatsApp. Poi si è pentito. Ma non voglio colpevolizzarlo perché anch’io ho fatto degli sbagli. Posso dire di avere la coscienza a posto. Non ho nulla di cui rimproverarmi. Io ci ho provato in tutti i modi con Stefano. Poi è andata come è andata e non ho potuto perdonare, perché ho una dignità e a un certo non ce la faccio a passarci sopra”.

Ma come sono ora i rapporti fra i due? “Non è facile, soprattutto all’inizio. Quando due persone divorziano, all’inizio i rapporti non sono mai buoni, perché è una frattura, un fallimento. Poi, per intelligenza, uno si riavvicina per il bene del proprio figlio. Adesso Santiago ci vede anche insieme quando il papà me lo riporta e abbiamo un rapporto tranquillo”. Per ciò che concerne, invece, il suo rapporto con Andrea Iannone: “Andrea è stato molto paziente con me, perché io sono stata tanto male, non riuscivo più a pensare all’amore. Il suo corteggiamento è stato lunghissimo. La storia che ho adesso con Andrea me la merito. So che mi merito di essere trattata bene, so di meritare una persona che mi dice la verità, so di meritarmi protezione. Andrea ha moltissima personalità ed è l’uomo con più sicurezza che abbia mai incontrato. Io non sono facile, solo se sei sicuro come lo è lui mi puoi gestire. Mi riempie di attenzioni. Ha capito le mie insicurezze e le colma”.

Arriva inoltre un’importante rivelazione in merito alla sua impulsività sulla quale la bella showgirl sta lavorando per non confondere più le emozioni passeggere con sentimenti importanti: “Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea”.