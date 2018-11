Belen Rodriguez succinta con indosso un micro bikini della sua nuova linea di costumi da bagno è la migliore testimonial che possa esistere! Chi meglio di lei, infatti, potrebbe indossare i costumi Me-Fui? In sella a un cavallo in riva al mare manda in visibilio i follower, e lascia davvero pochissimo spazio all’immaginazione. Schiena inarcata come solo lei sa fare e micro perizoma che scopre i glutei marmorei, a mandolino.