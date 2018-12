Belén Rodriguez nudità nella vasca da bagno: momento relax ‘bollente’ (FOTO)

Celebrità 15

Belen Rodriguez Instagram: la showgirl argentina mostra la sua bellezza durante un rilassante bagno caldo. E ci risiamo: un momento intimo e privato diventa ‘pubblico’ e social in pochi minuti. Gioca con le bollicine, si rilassa e mostra la sua beltà, la sexy Belén, pubblicando degli scatti ammiccanti nelle Instagram Stories che, ovviamente, sono state acclamate dai follower. Storie bollenti, che la Rodriguez ama regalare ai suoi seguaci su Instagram. Totalmente nuda si immerge nell’acqua della vasca da bagno, i fan gradiscono il video selfie, mentre lei fa il bagno e gioca come una bambina creando bollicine sott’acqua. Un momento di relax che è diventato subito virale, delle immagini che mostrano l’altro lato – quello più intimo – di Belén Rodriguez, modella e donna in carriera, dolce mamma e ‘fanciullina’ nel privato. Nelle Stories si vedono il volto a metà, le spalle scoperte, il petto e anche le sue lunghe e affusolate gambe.

In modo del tutto naturale, l’argentina stuzzica i fan. Sensualità e autoironia: anche stavolta, infatti, Belén non ha rinunciato a scherzare e, dopo aver guardato in camera, ha inscenato un finto auto-annegamento. L’aspetto social della vita della Rodriguez costituisce gran parte del suo personaggio. Cliccatissima su Instagram e amata dal pubblico televisivo, Belén viene acclamata a gran voce quando prende parte agli eventi pubblici di cui è guest star. Il più recente l’ha vista in galleria a Milano attirare una folla di persone mentre accendeva le luci dell’alberto di Natale. Insomma, una vera e propria star che con la sua innata spontaneità ha conquistato gli italiani …