Belen Rodriguez nuda nella vasca da bagno: il video selfie postaeo nelle scorse ore dall’argentina su Instagram sta facendo letteralmente impazzire. Pose sexy e da diva, Belen inquadra con la fotocamera del cellulare le sue lunghe e scolpite gambe nude immerse in acqua, Si intravedono le cosce e poi il suo viso, il trucco che si scioglie sulle palpebre, lei che chiude gli occhi. La musica in sottofondo ed è così che un momento intimo e privato, di relax, diventa social e di pubblico dominio.

Il seguito della sexy showgirl sui social è sempre più elevato. Belén è molto attiva su Instargam e non c’è giorno in cui non condivida immagini di sé, della vita privata, che la immortalano al lavoro, semi svestita mentre posa in shooting fotografici, oppure nei beckstage con il suo staff. In questi giorni la bella Belén è in Marocco insieme alla sorella Cecilia per realizzare la nuova campagna fotografica della linea di costumi da bagno Me-Fui di cui le Rodriguez sono testimonial.

L’ultima fotografia da lei messa sul suo profilo in modalità Stories è da cardiopalma: la modella argentina, infatti, si gode un po’ di relax di fine giornata e fa un bagno rilassante. Le sue gambe immerse nell’acqua mentre si gode un bel bagno rilassante hanno fatto incetta di like ed apprezzamenti, come sempre del resto, quando si tratta di immagini che ritraggono la Rodriguez in tutto il suo splendore fisico. Dal backstage in Marocco è emerso anche un simpatico siparietto con protagoniste le de sorelle: Belén e Cecilia davanti allo specchio pronte per farsi preparare per un servizio fotografico; la sorella maggiore senza farsi notare da lei ha inquadrato il corpo perfetto di Cechu con solo addosso un costume che lascia intravedere praticamente TUTTO. Scenetta sexy e divertente per la gioia dei fan!

