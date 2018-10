Belen Rodriguez gossip: la showgirl argentina non si farà intervistare da Mara Venier a Domenica In. Il ‘gran rifiuto’ sta facendo rimbalzare il gossip da ore, e porta a domandarsi perché, nonostante le due conduttrici siano amiche da tempo e abbiamo lavorato insieme a Tu si que vales, la soubrette argentina abbia detto ‘no’ all’invito della Veneir dopo che, nel salotto domenicale di Rai 1, è stato ospite domenica scorsa proprio il suo ex marito, Stefano De Martino. Ma allora perché il rifiuto a zia Mara? Il settimanale Chi avrebbe svelato il motivo …

In tanti dopo l’intervista del ballerino, che per Belén ha usato parole a dir poco lusinghiere, avevano sperato di vedere Belén davanti a Mara. L’intervista con la showgirl argentina pare fosse già fissata, ma alla fine sarebbe saltata. “La conduttrice di Domenica In aveva già chiuso, per una delle prossime puntate, l’ospitata nel suo programma di Belén Rodriguez, con cui è amica e ha lavorato per anni a Tu sì que vales. Ma improvvisamente è arrivato lo stop da Mediaset. Stop in difesa di Domenica Live?“, lo scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Dunque dietro il rifiuto di Belén ci sarebbe in realtà uno stop da parte dell’azienda Mediaset per tutelare Barbara D’Urso. Inoltre le frecciatine reciproche tra le due prime donne della domenica, Barbara D’Urso e Mara Venier, vanno avanti sesta sosta a colpi di dichiarazioni al vetriolo e post sui social dove ognuna, il lunedì, rivendica il proprio primato di ascolti sull’altra. Al momento la showgirl argentina non è intervenuta al riguardo, quindi non sappiamo qual è la verità: il giallo continua, dunque, e solo domenica prossima scopriremo come andrà a finire …