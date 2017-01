Belen Rodriguez: Michelle Hunziker le fa il dono più dolce del mondo

Ai tempi della conduzione di coppia di Striscia la Notizia, fra Belen Rodriguez e Michelle Hunziker pareva essere nata una bella amicizia nonostante i tanti rumors le dessero in continua lite. La conferma del rapporto di affetto creatosi fra le due showgirl è un dono davvero speciale che Michelle ha fatto a Belen.

La Rodriguez non ha mai fatto mistero di invidiare tantissimo a Michelle la sua cagnolina, perfetta anche con i bimbi. Di carattere gioioso, pacifico, per nulla aggressivo, socievole ed equilibrato Lilly – barboncina della Hunziker – era parsa a Belen perfetta per il suo Santiago. Era pressoché impossibile pensare che la famiglia Trussardi si separasse dal cucciolo di casa; Michelle, però, quando la sua Lilly ha avuto dei cuccioli non si è dimenticata del desiderio dell’amica.

Sul profilo social di Belen fa ora capolino la foto della bella argentina che coccola un dolcissimo cucciolo, il figlio della barboncina Lilly che – appena terminato lo svezzamento – le è stato donato. In casa Trussardi Hunziker l’avevano soprannominato Leone, ora Belen chiede ai suoi fan idee per il nome; senza dimenticare di ringraziare Michelle pubblicamente per il regalo davvero speciale.