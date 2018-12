Belén Rodriguez Instagram: il video dove si asciuga le parti intime scatena i fan (FOTO)

Belén Rodriguez gossip: “Congelata dopo la crio”, dice la showgirl in un video pubblicato nelle Instagram Stories che la ritrae in una situazione decisamente ‘intima. In sostanza l’argentina si è mostrata sui social mentre si asciuga le parti intime, il video è poco chiaro – c’è una emoticon di mezzo che copre la visuale – però qualche particolare si scorge comunque. Sottopostasi ad un trattamento estetico, la soubrette e modella indossa un costume intero e con una mano si copre le parti intime.

Non è certo questa la prima volta che la bella Belén condivide con i followers degli scatti equivoci e maliziosi, e quest’ultimo si aggiunge alla lunga lista. Così questo pomeriggio ha deciso di stuzzicare i suoi ammiratori con il succitato video sexy: dopo essersi sottoposta ad un trattamento di criptoterapia si dice congelata, anche … lì. “Sono ancora tutta congelata dopo la crio”, dice Belen Rodriguez. Un sensualissimo siparietto dove una parte del suo corpo è coperta da una grande emoticons a forma di fragola forse finalizzata a coprire le sue parti intime? In un breve frammento di video si vede lei che con un fazzoletto sembra pulirsi o asciugarsi le parti intime. Con lei c’è una donna – non si sa se un’amica o una assistente del centro estetico – che ride divertita. Quelle immagini hanno destato scalpore e inevitabilmente scatenato i commenti dei fan che si interrogavano sul fatto che la showgirl non indossasse le mutande, tanto che Belén dopo ha rimosso il filmato.

Belén Rodriguez sa come sedurre i suoi followers e alterna scatti della sua vita privata a momenti che la ritraggono impegnata sul set di campagne pubblicitarie, mentre posa in biancheria intima durante shooting fotografici etc. In una foto recente, ed esempio, la vediamo suadente e bellissima, con gli occhi chiusi, mentre tiene in mano un flacone di profumo per la campagna pubblicitaria di ‘Equivalenza’, dove pressato tra il costato e il suo braccio si intravede un pezzo di seno. Il piccolo dettaglio di troppo che fa la differenza e stuzzica i fan.