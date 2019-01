Belén Rodriguez Instagram: fisico statuario, la showgirl argentina si mostra su Instagram in un video sexy che la immortala in piedi su un promontorio in una spiaggia argentina, dove la sensuale modella ha trascorso le recenti vacanze di Capodanno e dell’Epifania. Capelli raccolti con una coda, la Rodriguez si fa riprendere dal basso mentre sta in piedi e si rigenera ad occhi chiusi respirando l’aria di mare, i profumi della sua terra natia. Il vento le accarezza i capelli e lei sembra in estasi.

Belén con indosso il suo micro bikini colorato toglie davvero il fiato. Ecco una sequenza di scatti tratti dal filmato da lei pubblicato sui social qualche ora fa: “Oggi il vento è tutto per me….”, scrive per accompagnare la foto, Belén, poi come didascalia del video una sola parola, ma eloquente: “Respirar”. Per il resto un bel vedere, e il suo fisico perfetto valorizzato da un ridottissimo costume da bagno che ne esalta la tonicità lasciando davvero pochissimo spazio alla immaginazione.

Gambe lunghe ed affusolate, ventre piatto e addominali scolpiti, poi la bella argentina si gira e mostra il suo famosissimo lato b: alto, sodo, a mandolino. Il micro tanga nemmeno si nota, è coperto dai glutei della modella argentina. Insomma, un vero spettacolo per i fan estasiati che si sono scatenati nel lasciare a commento del filmato apprezzamenti di ogni sorta. Un milione e mezzo di visualizzazione e migliaia di commenti, questi i numeri innescati da quelle immagini in argentina. Belén è sempre più regina dei social …!