Belén Rodriguez Instagram: la foto in sauna infiamma le temperature. Eh sì, la showgirl argentina dà spettacolo mostrandosi in uno scatto che la ritrae in sauna, indossa un micro bikini e il suo fisico è … da urlo! Scolpito, perfetto, e tutto sudato. Belén è sdraiata e ritratta di profilo, un gluteo sporge dalla base d’appoggio e c’è chi le chiede: “Lo hai fatto apposta?”, e lei risponde prontamente: “Ovvio!”.

Sono oltre 483mila i like alla immagine mozzafiato, che celebra ancora una volta la bellezza della soubrette. Centinaia i commenti allo scatto: c’è chi le fa i complimenti, tantissime donne le scrivono apertamente di nutrire nei suoi confronti una ‘sana invidia’, altre ironizzano dicendo di avere azzerato la propria autostima dopo avere visto la foto che la ritraggono in tutta la sua perfezione fisica. Non manca inoltre chi fa il bacchettone e la invita a vestirsi (in sauna!!!) una volta tanto. Tra i vari commenti al vetriolo c’è stato uno al quale Belén non ha retto: “Belen hai rotto e vestiti in poco non hai freddo”. A quel punto la showgirl è intervenuta ed ha gelato – nonostante le temperature bollenti della sauna e della foto hot – la sua detrattrice: “Amor mio prima di tutto sono in una sauna, è caldo, fanno 30 grandi, terzo ti copriresti al posto mio ? mi coprirò a 70 anni! Ma adesso no!”.

Belén Rodriguez si trova da giorni in Argentina, sua terra d’origine, dove è volata in compagnia di un’amica per trascorrere il Capodanno. Tantissimi, infatti, sono gli scatti che lo confermano. Foto in costume, video piccanti nelle Instagram Stories che la ritraggono – più bella che mai a al naturale, senza trucco in viso – mentre si gode questi giorni in totale relax sotto il sole della sua terra. Il piccolo Santiago si trova insieme al papà, Stefano De Martino, lei ha staccato un po’ concedendosi dei giorni spensierati in compagnia di amici …