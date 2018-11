Capelli bellissimi, folti e ondulati, l’incarnato perfetto e lo sguardo rivolto alla finestra che la illumina. Il profilo dell’argentina è perfetto a parte quel piccolo ‘neo’ che non è passato inosservato ai follower più attenti. Lo scatto in cui Belén indossa un piumino bianco con cappuccio per pubblicizzare una marca di abbigliamento, è stato posto sotto la lente di ingrandimento – come sempre, del resto, se si tratta di foto della Rodriguez – che ha evidenziato la stranezza dell’occhio destro della modella, ‘vittima’ dell’uso eccessivo del photoshop. Svista della showgirl, che forse ha postato la foto senza prima controllarla bene. L’effetto è quello di un occhio piatto e innaturale, che gaffe! Tra i fan c’è chi ha espresso perplessità e glielo ha fatto notare: “Hai l’occhio destro completamente bianco”. Belén Rodríguez però è passata oltre e non ha risposto.

Belén Rodriguez gossip: anche le belle cedono al photoshop

Anche le belle dal visico perfetto e il volto d’incanto, quindi, cedono alla seduzione del photoshop. Incredibile ma vero! E non è questa la prima volta che alla Rodriguez vien fatto notare l’eccesso di ritocchi alle sue foto. In tanti si domandano come sia possibile che una donna così affascinante abbia l’esigenza di migliorare ulteriormente il suo aspetto, già impeccabile.