Belén Rodriguez Instagram: nuda sotto la vestaglia e spunta un seno (FOTO)

Belén Rodriguez Instagram: il seno nudo spunta fuori dalla vestaglia, il buongiorno ai followers è super hot! Il video è finito sui social ed ha stuzzicato la fantasia dei suoi ammiratori. E’ mattino, sul volto della showgirl i segni di una lunga dormita. Capelli ondulati, bellissima, la soubrette ha in mano una tazza di tisana e come si muove protendendosi in avanti la vestaglia si apre. Si capisce che sotto è nuda perché fuoriesce un seno. Il dettaglio hot dura pochi secondi e ruba la scena del filmato.

Incidente sexy o mossa studiata per stuzzicare i fan? Chissà … Il risveglio mattutino in vestaglia della bella Belén ha avuto dunque un risvolto sexy, come spesso accade quando si tratta dei contenuti che l’argentina rende pubblici sui suoi profili social. Per fare il video, infatti, Belén ha posizionato lo smartphone dietro una piantina ed ha cominciato a riprendersi; il movimento del braccio per sistemare il cellulare fa aprire la vestaglia. In quel momento immortalato nel video la showgirl argentina beve una tisana, pare stesse poco bene. Quando la sua veste si apre si scorge il seno, lei si ritrae e cerca di coprirsi ma ormai il siparietto bollente è già avvenuto. Un incidente inevitabile, visto che sotto la modella era nuda.

Il video è stato caricato dalla stessa Belén su Instagram: in versione ‘acqua e sapone‘, la showgirl incanta con la sua naturale bellezza. Il viso non è truccato e sono tanti i followers che le fanno dei complimenti ribadendo di preferirla così, senza artifici estetici. Ad apprezzare il filmato, come sempre, soprattutto il pubblico maschile.