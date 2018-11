Belén Rodriguez Instagram: “Il mio playboy”, la showgirl scrive così nella didascalia di una foto che la ritrae a cena con un affascinante accompagnatore. Di chi si tratta? Lui è Mirco Levati, un esperto di comunicazione e marketing in ambito sportivo. E’ forse l’indizio nelle Instagram Stories per far sapere a follower che tra loro sta nascendo un bel legame o trattasi solo di un amico con cui l’argentina ha voluto scherzare un po’ sui social?

Da quando è finita la sua love story con il pilota Andrea Iannone, il gossip non dà tregua all’affascinante showgirl e ogni qualvolta un bell’uomo le gravita attorno partono le ipotesi: sarà lui il suo nuovo amore? Si tratta di un amico o tra loro c’è qualcos’altro? Di recente infatti, Belén era stata immortalata in giro per Milano in compagnia del suo nuovo cavaliere e subito si era parlato di un nuovo amore, ma la notizia era stata smentita. Ora lo scatto che la ritrae di nuovo con Mirco non può che alimentare la curiosità dei paparazzi e dei follower. Se infatti gossip sembravano essersi frenati, adesso con questo presunto flirt, si riaccendono i dubbi e i riflettori sull’argentina. Che Belén abbia veramente deciso di voltare pagina dopo Iannone con Mirco?

I due erano già stati paparazzati insieme per le vie di Milano ed entrambi avevano smentito il flirt. In tanti tra gli utenti in rete reputano che tra Belén e Mirco non ci sia solo una semplice amicizia ma qualcosa di più, visto che i due ormai tendano a frequentarsi spesso. Se così fosse, sarebbe una doccia gelata per Stefano De Martino, visto che stando ai rumors il ballerino da settimane starebbe tentando un riavvicinamento alla madre di suo figlio nonché ex moglie. Staremo a vedere cosa accadrà e chi Belén sceglierà di avere accanto nella sua vita sentimentale …