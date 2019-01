Belén Rodriguez gossip: la showgirl continua a stuzzicare i fan dall’Argentina, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, postando foto e video ad alto tasso erotico. Dopo la foto che la ritrae completamente sudata in sauna, sdraiata in bikini e sensuale come non mai, la soubrette si è mostrata di nuovo super sexy in un video girato in spiaggia. Dalla sua patria Belén manda occhiate languide ai followers, e in un video selfie fa ‘danzare’ seno e lato b a suon di musica, sulle note della canzone latina dal titolo “Vamos pa la playa”.

Le immagini sono a dir poco ammiccanti: la Rodriguez indossa un micro bikini fucsia e si riprende mentre, sdraiata al sole, si gode un bel momento al mare in totale relax. Il reggiseno è talmente striminzito che, davvero, quasi non copre il decolleté di Belén. Sullo sfondo si intravedono i glutei per via della posizione ‘inarcata’ che l’argentina è solita assumere nelle sue foto social. Un tipo di filmato molto, molto sensuale, dove la postura e lo sguardo della protagonista dicono molto più di mille parole!!!

A pancia in giù, una strepitosa Belén muove sapientemente il bacino, ben consapevole della reazione immediata dei followers. C’è anche chi, oltre a coprirla di complimenti, fa anche dell’ironia: “Attenta che ti spezzi!”, “Forse hai bisogno di un ortopedico, la posizione è innaturale”, scrivono alludendo alla posizione della schiena. Per alcuni il suo esibizionismo è davvero troppo eccessivo, altri invece non fanno che definirla “Dea”. Lei dal canto suo non si lascia minimamente condizionare da chi la attacca sui social. Nei giorni scorsi ha infatti risposto ad un su detrattore che la invitava a vestirsi: “Ti copriresti al mio posto? Lo farò a 70 anni, adesso anche no!“.