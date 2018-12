Belén Rodriguez gossip: è lei il regalo di Natale per il followers. In versione super sexy, la showgirl infiamma Instagram con l’ennesimo scatto hot mostrandosi in lingerie. Incetta di like, com’era inevitabile, per lei. Slip e reggiseno in pizzo nero che esaltano le curve mozzafiato del suo fisico scolpito, lo scatto è da urlo. Non solo complimenti per l’argentina; come spesso accade con i suoi post, infatti, la foto ha generato anche qualche polemica e critica: “Usalo photoshop qualche volta”, “È tutto computer, sembra un cartone animato”. Queste le parole al vetriolo di alcuni utenti convinti che le foto social della soubrette siano sempre ritoccate.

“Tutte siamo belle quando siamo rifatte”, ha aggiunto qualcun altro, poi c’è anche chi viviseziona l’immagine: “Super photoshop. Guardate il ventre e le braccia, fa schifo da quanto è finta”. Nella foto pubblicata nel giorno della vigilia sul suo profilo Instagram ufficiale, Belén ha scelto di mostrarsi con indosso un completino intimo in pizzo nero e trasparente. A colpire i fan il dettaglio del ventre e del braccio della modella, che sarebbero ritoccati al photoshop. La showgirl indossa un completino intimo della collezione di Jadea 2019, brand di cui è testimonial, ma non tutti hanno apprezzato. “Arriva Morocha”, scrive lei nella didascalia del post dove per “morocha” si intende ‘ragazza mora’. Inevitabile il boom di like e di commenti.