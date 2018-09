Belén Rodriguez: la rivista di Diva e Donna mette la showgirl argentina in prima pagina scrivendo “Belen incinta”. Ovvio che i rumors su una sua presunta gravidanza si sono quadruplicati. Ci sono anche altre indiscrezioni al riguardo, che confermerebbero lo stato di dolce attesa per Belén. Se la indiscrezione venisse confermata dalla diretta interessata, si tratterebbe del secondo figlio per lei. Né la soubrette né Andrea Iannone tuttavia hanno al momento confermato o smentito il gossip che li riguarda. Non è tuttavia solo il settimanale di gossip a riferire che Belén sarà presto mamma bis, e che darà un fratellino o una sorellina a Santiago, nato 4 anni fa dall’amore tra lei e il ballerino Stefano De Martino, suo ex marito.

I sospetti che Belén sia incinta arrivano direttamente da dietro le quinte di Tu si que vales per via di alcune battutine pronunciate dai colleghi della conduttrice argentina durante le registrazioni in corso del programma di Canale 5. Ad alimentare il gossip il sito ‘Il vicolo delle news’, su cui si legge: “Durante le pause in cui si smontava e cambiava il palco, Belen è stata oggetto di provocazioni da parte dei suoi colleghi … A turno tutti e quattro (i giudici, ndr) le han fatto battutine sul fatto che avesse proprio l’aspetto di una donna radiosa e…incinta! E’ stato il tormentone di tutta la puntata, ma erano dei fuori onda quindi non so se li vedremo […] Lei ovviamente rideva e negava, ma loro sono stati veramente molto insistenti…chissà?!”.



Da due anni Belén è legata ad Andrea Iannone e, dopo un momentaneo allontanamento avvenuto nei mesi scorsi, la coppia ha ritrovato l’unione e l’intesa questa estate. La stessa showgirl non ha mai negato il forte desiderio di avere un altro figlio, senza escludere che potesse accadere presto di rimanere incinta. Di recente aveva anche rivelato che il piccolo Santiago le chiede sempre più spesso un fratellino, per poi palesare qualche titubanza: “Invidio quelle donne che riescono con naturalezza a costruire famiglie allargate, non ho questa flessibilità mentale, ho bisogno di pensarci bene”.