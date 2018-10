Belén Rodriguez hot su Instagram: cade spallina birichina e sotto il vestito niente reggiseno! (FOTO)

Belén Rodriguez incidente sexy: imprevisto piccante per la bella showgirl argentina che senza reggiseno, su Instagram, si scatta un selfie. Cosa accade? Beh, la bretella del vestito scivola e la foto è bollente! Una Instagram Stories ad alto tasso erotico quella visualizzata nelle scorse ore dai follower della soubrette su Ig, la sua posa, infatti, in uno dei video postati ha fatto davvero felici i fan. Belén non porta il reggiseno – e dalla immagine lo si evince benissimo – indossa un abito a fiorellini su sfondo rosso e poi c’è un particolare che salta all’occhio: la bretella sinistra del vestito che scivola giù … giù. Chissà se l’imprevisto è voluto o del tutto casuale, forse Belén voleva soltanto mostrare la sua nuova collanina, ma quello che poi si nota nel video è ben altro!

Tantissimi i commenti pieni di complimenti per lei, perché ogni particolare che la riguarda desta subito interesse tra i suoi ammiratori. Ecco perché ogni cosa che fa sui social non passa certo inosservata e, anzi, viene scandagliata fin nei minimi dettagli. Talvolta viene anche attaccata con delle critiche un po’ pesanti, capita anche che a volte sia proprio lei a rispondere direttamente a qualche follower. Ci sono state anche delle occasioni in cui ha perso le staffe ed ha risposto a dovere a qualche attacco esagerato o troppo provocatorio. Del resto, si sa, è il rischio cui si va incontro quando si è un personaggio pubblico, amato e invidiato, e ci si espone eccessivamente sui social.

Non è trascorso tanto tempo da quando, ad esempio, qualcuno sui social l’ha attaccata per dirle che esibisce troppo il suo corpo, che si sveste in maniera quasi ossessiva sempre e solo per mettere in mostra la sua fisicità. Ebbene lei, con prontezza, ha messo a tacere i follower più provocatori con queste parole: “L’ultima foto vestita risale alla comunione? Non ho fatto la comunione, quindi manco quella…”. Un rapporto di odio e amore quello di Belén con i suoi ‘seguaci’, sebbene a prevalere siano sempre le gentili e di grande apprezzamento per la sua bellezza e simpatia. Complimenti che a farle sono anche le donne, e tante! Belén è infatti molto amata dal pubblico femminile.