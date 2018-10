Belén Rodriguez gossip: la showgirl argentina come al solito è al centro della cronaca rosa. Cuore single, i paparazzi da quando è finita la sua love story con Andrea Iannone non le danno tregua e fanno a gara per immortalarla insieme ad altri uomini. Che siano amici o no. E secondo i rumors delle ultime ore, nella vita della bella Belén in questo momento ci sarebbero due figure maschili: uno Stefano De Martino, nonché ex marito e padre del piccolo Santiago, l’altro è il tra due fuochi: si divide tra De Martino e il cestista su connazionale, Bruno Cerella. Sarebbe lui, per il settimanale Chi, il nuovo spasimante della conduttrice di Tu si que vales.

Dopo la fine della storia con Andrea Iannone, Belen Rodriguez si gode la sua vita da single. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola mercoledì 31 ottobre, ha pubblicato le foto della showgirl "divisa tra due fuochi": prima è con l'ex marito Stefano De Martino e poi è a cena con il cestista argentino Bruno Cerella, conosciuto su Instagram, che sembra abbia perso la testa per lei. Chi sceglierà tra i due? Eh sì, perché secondo i bene informati Stefano De Martino avrebbe ricominciato a corteggiare la ex moglie …