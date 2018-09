Belen Rodriguez gossip: clamoroso! In queste ore la showgirl è tornata alla ribalta della cronaca rosa perché secondo i rumors avrebbe lasciato Andrea Iannone. Dopo la crisi che ha preceduto l’estate, e il riavvicinamento a Formentera, a Luglio e ad Agosto, l’argentina avrebbe definitivamente troncato la sua love story con il pilota Moto Gp, che non navigava in buone acque già da un po’.

Insomma, le indiscrezioni sulla coppia sono altalenanti in questo ultimo periodo e se qualche giorno fa si parlava di una presunta gravidanza di Belén, oggi l’attenzione è tutta puntata sul fatto che avrebbe dato il ben servito al compagno. Su entrambe le indiscrezioni, va ribadito, la coppia non ha smentito né confermato. Andrea Iannone secondo il gossip sarebbe single. I tormentoni sulla vita privata di Belén Rodriguez insomma non fanno che susseguirsi; sta di fatto che secondo il settimanale Chi la Rodriguez non solo non è assolutamente incinta, ma non è nemmeno più fidanzata con Andrea Iannone. Agli amici avrebbe infatti confidato: “Non è la solita crisi passeggera…”.

Belén quindi avrebbe di nuovo rivoluzionato la sua vita. E a farci caso qualche indizio social ci sarebbe: nemmeno una foto di coppia da settimane, nessuna dichiarazione d’amore sul web. Cosa è successo tra Belén e Iannone? Entrambi fino a non molto tempo fa si mettevano like reciproci ora tutto tace. Intanto l’indiscrezione del settimanale diretto da Alfonso Signorini sta rimbalzando da un sito all’altro e sembra non lasciare dubbi: “Ci risiamo. Finita l’estate, si spegne l’amore”, si legge sulle sue pagine.

