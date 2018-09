Belén Rodriguez gossip: la bella argentina è tornata single da pochi giorni e già i paparazzi si sono scatenati. In queste ore Diva e Donna pubblica le foto esclusive della showgirl in compagnia di un affascinante uomo. Al suo fianco spunta un nuovo cavaliere per una “serata speciale” … chi è l’accompagnatore della Rodriguez? Il settimanale lo svela: Mirco Lovati, esperto di comunicazione e marketing sportivo. I due sono amici, pare. E se Belén pochi giorni fa nelle Instagram Stories aveva scritto un post sibillino per dire che “sa quel che non vuole” proprio nel giorno del suo 34esimo compleanno, i suoi fan non sanno che pensare e si domandano: quindi è davvero finita per sempre tra lei e Andrea Iannone?

In attesa di qualche notizia ufficiale in merito, l’impressione è che la vita sentimentale della bella Belén in questo periodo sia decisamente confusa e tumultuosa … Ad alimentare il gossip e confondere le idee si aggiungono le immagini di Diva e Donna che mostrano la Rodriguez “scortata” da Mirco Levati, esperto di comunicazione e marketing sportivo, durante una serata intima tra amici. Da giorni si parla inoltre di un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl e Fabrizio Corona, sebbene lui due giorni fa ospite in studio a Mattino 5, pur ribadendo la sua estrema stima e ammirazione per Belén, abbia detto di non amarla e smentito dunque i rumors che li riguardano da un po’. Belén gli vuole molto bene, nonostante la separazione dopo una love story appassionata durata 4 anni, ha infatti sempre conservato un buon rapporto con lui. Idem dicasi per il papà del piccolo Santiago, nonché suo ex marito Stefano De Martino, con il quale il rapporto è tornato ad essere sereno.