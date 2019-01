Belén Rodriguez gossip: la scollatura è davvero molto generosa, tanto che il seno salta fuori. Durante una serata scatenata la sensuale argentina è stata immortalata in abiti a dir poco succinti. Secondo i rumors insistenti di questi giorni la Rodriguez avrebbe un flirt con il vecchio amico calciatore, Ezequiel Lavezzi, frequentato in Uruguay, dove la bella showgirl ha trascorso le recenti vacanze di Capodanno ed Epifania.

Belén: l’incidente hot è servito durante una pazza serata con gli amici Intanto, tornata in Italia, il settimanale Diva e Donna l’ha immortalata assieme al collega Martin Castrogiovanni con cui, tra una risata e l’altra, è stata anche protagonista di un piccolo incidente hot. I due infatti sono colleghi nella trasmissione “Tu si que vales” e, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale, sono anche grandi amici nella vita e si danno appuntamento anche quando lontani dalle telecamere. Le immagini li ritraggono insieme in un locale: Belén in sua compagnia appare a suo agio, rilassata e molto allegra. La showgirl, molto divertita, esce da un locale milanese sulle spalle dell’ex rugbista e nel trambusto l’abito striminzito con scollatura profondissima a fatica le copre i capezzoli. Belén infatti, per evitare che il seno salti completamente fuori dalla veste, regge il suo decolleté con una mano per contenerlo. Arrivati alla macchina degli amici, Belén si accomoda sui sedili posteriori senza riuscire di smettere di ridere. Ha una bottiglia in mano ed è molto allegra.

Stefano De Martino: la ‘definitiva’ verità su Belén Rodriguez

In una recente intervista a Fanpage.it, l’ex ballerino di Amici ha smentito per l’ennesima volta il presunto ritorno di fiamma con la ex moglie, di cui i giornali di gossip stanno di nuovo parlando insistentemente da giorni dopo che i due sono stati paparazzati insieme al figlio e i fotografi hanno messo in evidenza che Belén portava la fede al dito. Stefano ha spiegato di non avere nessuna intenzione di tornare con la sua ex moglie, con cui ha solamente un ottimo rapporto per il bene di Santiago. “Sì, ho lasciato Belen. Noi non siamo tornati insieme, ma siamo comunque una bella famiglia”. Gilda Ambrosio, modella e influencer, è stata “l’unica che ho frequentato negli ultimi anni e, suo malgrado, si è trovata un po’ nel frullatore del gossip per colpa mia”. Stima per Emma, la sua storica ex: “La storia con lei è andata sotto i riflettori, è una mia ex fidanzata: una cantante bravissima”.