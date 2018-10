Belén Rodriguez fuori di seno a “Tu si que vales”: l’incidente hot ha mandato in visibilio Teo Mammucari e Gerry Scotti che, su di giri, hanno urlato entusiasti: “La tetta! La tetta!”. Insomma, ancora una volta la sexy argentina si è presa la scena durante lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ma andiamo per ordine e ricostruiamo l’accaduto.

I giudici dovevano esprimersi in merito alla prova-esibizione di due campionesse di bodybuilding, che avevano appena sollevato un bilanciere da 70 chili. Visto il fisico scolpito, sono state apprezzate da Gerry Scotti e Teo ancor prima che dessero prova della loro prestanza. Maria De Filippi dopo la prova ha provocato scherzosamente il giudice Rudy Zerby, invitandolo a provare a sollevare almeno il peso da 24 chili, ma i risultati sono stati piuttosto deludenti. A quel punto interviene Belén, che in palestra trascorre moltissime ore alla settimana ed è più che allenata.

Poco dopo l’incidente piccante era servito, perché la showgirl indossava un abito nero dalla scollatura a dir poco vertiginosa, che assumendo la posizione necessaria per sollevare quel maxi peso ha fatto sì che il suo decolleté ‘esplodesse’. Mentre infatti si è inchinata davanti ai giudici per farsi forza e sollevare il peso, un seno è saltato fuori dal vestito. L’obiettivo della telecamera la inquadrava di spalle, quindi il pubblico da casa non ha visto, ma Teo Mammucari e Gerry hanno visto eccome lo spettacolo e ridacchiando per quanto stava accadendo hanno esclamato divertiti: “La tetta! La tetta!”. Il peso in questione era un kettlebell, ovvero un attrezzo ginnico a forma di sfera con una maniglia: afferrarlo per sollevarlo con indosso il minidress di Belén non poteva che dar adito al teatrino hot che ha divertito anche l’argentina. Belén ha fatto cadere la lunga chioma di capelli davanti a sé e, ridendo, ne ha approfittato per rimettere il seno in ordine e tornare al suo posto.

Potrebbe interessarti anche: Justine Mattera foto nuda su Instagram, è crisi nera con il marito: “Si è offeso”