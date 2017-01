Belen Rodriguez e Stefano De Martino: sguardi teneri in montagna, poi l’abbraccio

Il settimanale Chi ha immortalato un momento di vita familiare di grandissima dolcezza in montagna. Belen Rodriguez in compagnia dell’ex marito Stefano De Martino pizzicati insieme, in compagnia del loro piccolo Santiago. La bella showgirl argentina sta passando sulla neve queste festività natalizie in compagnia della famiglia e del figlio.

Complice l’amore che li lega al loro piccolo Santiago, il ballerino ha raggiunto figlio ed ex moglie in Svizzera, concedendosi un pranzo in compagnia prima di ripartire alla volta di Milano, stavolta con il bambino che ha passato con il papà il Capodanno.

Prima della partenza la bella Belen e Stefano si sono scambiati un abbraccio tenero, che non si vedeva da tantissimo tempo. Secondo i beninformati i due hanno chiacchierato fittamente in macchina per una buona oretta prima di salutarsi. La showgirl ha passato il suo Capodanno con i genitori, mentre Stefano si è immortalato mentre scocca un bacio sulla guancia del suo piccolo Santiago.