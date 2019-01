La showgirl argentina Belen Rodriguez è attivissima sui social, non rifiuta mai di mostrarsi e “mostrare” ai suoi followers. Oltre alle foto in cui Belen lascia poco all’immaginazione, la bella argentina ha deciso di postarne varie dove era adolescente sulle Instagram stories. Il tempo sembra che non passi mai per Belen e i fan impazziscono e la riempiono di like e commenti. Belen è la showgirl più amata d’Italia e più amata dai social, ma non mancano come al solito i commenti negativi. Gli haters di Belen fanno notare come la showgirl sia notevolmente cambiata negli anni e non solo nel modo di vestire.

I cambiamenti di Belen Rodriguez: lo stile

Belen Rodriguez è famosa per essere una delle showgirl più belle del mondo dello spettacolo. L’argentina è famosa per i suoi look vedo non vedo, dalle mini mini gonne, alle camicette trasparenti, uno stile elegante ma allo stesso tempo molto provocante. La bella showgirl ha conquistato anche il mondo della moda: molte griffe la chiamano per partecipare alle sfilate come la Maison internazionale di Alberta Ferretti per la presentazione della collezione Primavera/Estate 2019. Belen, inoltre, sponsorizza numerosi brand a partire dal marchio americano Guess by Marciano, per cui ha posato in varie campagne pubblicitarie con il fotografo Joseph Cardo.

Sicuramente Belen ha cambiato il suo look nel tempo, da una timida ragazzina che indossava jeans laghi e t-shirt a righe, a una donna che indossa abiti super glamour e tacchi a spillo. La showgirl ama particolarmente indossare le decolleté firmate Casadei, gli stivali in pelle nera di Givenchy e le borse Chanel, tutti accessori super griffati e spesso indossa anche abitini low cost acquistati dai brand del fast fashion come Zara o su H&M. Non esiste un modo per definire lo stile di Belen se non come lo ‘’stile alla Belen’’.

Belen Rodriguez: i ritocchini si o no?

Con le foto condivise sulle storie di Instagram, Belen Rodriguez ha fatto parlare ancora di lei. Gli haters hanno notato che la showgirl sia cambiata notevolmente in viso. Belen infatti si dice abbia ritoccato gli zigomi e le labbra, ma la showgirl non ne ha mai dato conferma di ciò. Certamente Belen è cambiata da quando aveva 15 anni, ma si tratta del tempo che passa e che, per la bella argentina, sembra passare proprio bene.