Belen Rodriguez è tornata dall’Argentina, suo paese d’origine, in Italia per riprendere la routine quotidiana. La bella showgirl, reduce dal successo del programma Tu si que sales, si era concessa qualche settimana di vacanza per staccare la spina e riprendere fiato prima di buttarsi a capofitto in nuovi impegni lavorativi, che non sono pochi. Lo scorso sabato la si è vista tra gli ospiti della prima puntata, record di ascolti, di C’è posta per te, il programma popolare condotto da Maria De Filippi. Il suo rientro nel Belpaese ha coinciso con la notizia bomba secondo cui Fabrizio Corona, suo storico ex sarebbe ancora innamorato di lei, news questa che ha spazzato via i rumors che la volevano impegnata con l’ex calciatore del Napoli Ezequiel Lavezzi. Del resto Belen ha già il suo “uomo”, a cui pensare.

No, non pensate male: si tratta del piccolo Santiago, il bambino avuto da Stefano De Martino, per il quale Belen si scioglie come per nessun altro, come appare evidente nelle storie e foto caricate su Instagram. Proprio sul suo profilo ufficiale la showgirl argentina ha pubblicato un balletto molto sensuale, sulle note di un brano latino americano, che ha mandato ai pazzi i fan. Belen Rodriguez, rientrata a Milano, si stava preparando per una serata speciale. Mentre il suo stylist Giuseppe Di Cecca stava ultimando l’outfit, l’argentina si è scatenata in un ballo che ha catturato l’attenzione dei followers. Impossibile guardare il video, diventato subito virale, senza restare fermi. Una performance travolgente, a cui la showgirl non è nuova. Musica, ballo, moda sono le vere passioni di Belen Rodriguez. Quest’ultima, infatti, non ha potuto perdere la Fashion Week Maschile a Milano, dove si è concessa pure qualche scatto divertente con l’ex marito Stefano De Martino e lo stilista Marcelo Burlon, amico e connazionale della showgirl argentina.

D’altronde Belen ama la moda, sa anticipare le tendenze. Prendete il tubino stretch, il vestito nero a pois con spalline supersottili, aderente e longuette, che ha scelto di indossare al programma C’è posta per te. Certamente è un assaggio di quello che vedremo nella Primavera Estate 2019, eh già perché il micro-pois sarà assai gettonato. Una mise leggera, super sexy, che mette in evidenza il corpo mozzafiato di Belen. A rendere l’abito ancora più sensuale il modello di scarpa classico a punta con tacco a spillo vertiginoso.