Belén Rodriguez news: il gossip sulla vita privata della showgirl argentina si è scatenato ancora una volta. La bella Belén, come tutti ormai sanno, è tornata single dopo due anni d’amore con il campione di motociclismo Andrea Iannone. Da quel momento gli occhi dei paparazzi si sono ancor di più concentrati su di lei, a caccia di scoop e di ogni figura maschile che le si avvicina. Belén in questo periodo è molto concentrata su se stessa e sul suo lavoro, si concede le serate con gli amici all’insegna del divertimento e fa la mamma a tempo pieno. Notti “brave” e qualche bacio di troppo, però, sono già stati immortalati dal giornale di gossip Tabloid.it, che ha pubblicato le foto della showgirl argentina che bacia in bocca Pietro Tavallini, amico di sempre.

Belén è stata “paparazzata” a Roma con tre uomini., dopo una serata al ristorante con l’amico pr detto Pietrino, Martin Castrogiovanni, collega di ‘Tu sì quel vales‘, e un misterioso ragazzo moro che secondo i bene informati è Giuseppe Di Cecca, il suo stylist. Risate, balli sfrenati e qualche effusione culminata con un bacio. La didascalia della foto finita sull’account Instagram del giornale di gossip è chiara: “Notte brava per la showgirl argentina, che abbiamo pizzicato in un ristorante romano in compagnia di alcuni amici. Belù, tornata single da poco dopo la rottura con Andrea Iannone, sembra divertirsi un mondo, contesa dalle attenzioni di tre uomini”.

Dopo il bacio a Pietrino, Belén “poi balla con il collega Martín Castrogiovanni e infine si stringe in un lungo abbraccio con un misterioso ragazzo moro. Insomma, la 34enne si sta godendo la ritrovata libertà e Andrea Iannone sembra proprio un lontano, lontanissimo ricordo”. Ma si tratterebbe solo di un ‘gioco’, visto che l’amico in questione è dichiaratamente gay. Belén dunque continua ad attirare l’attenzione dei paparazzi che non la mollano un attimo. La pedinano, seguono i suoi spostamenti, sanno dove va a cena e con chi trascorre le serate. Mentre il suo cuore è libero, in tanti tra i fan covano la speranza che possa tornare insieme all’ex marito, Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Chissà …