Belén Rodriguez bacio in bocca a Valerio Staffelli: l’inviato di Striscia la Notizia ha consegnato l’ennesimo Tapiro d’oro alla showgirl, sempre e da sempre nel mirino del gossip e in questo periodo per via della rottura con Andrea Iannone. “Le corna? Non le ho mai fatte…” ha detto la bella Belén all’irriverente inviato del tg satirico di Canale 5.

Dopo avere definitivamente chiuso il capitolo sentimentale con il pilota di MotoGp, la Rodriguez è stata “premiata” con il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Staffelli mentre le consegnava il Tapiro le ha tuttavia ricordato un episodio di qualche giorno fa quando è stata fermata dalla polizia locale a Milano perché ballava fuori dal tettuccio di un’automobile durante una note brava trascorsa insieme al fratello Geremia: “Stava festeggiando l’addio a Iannone? È proprio finita? Lui sta con un’ombrellina per ripararsi dalle corna che cadono dal cielo?”, l’ha punzecchiata Staffelli. La showgirl argentina ha immediatamente risposto: “Le corna non le faccio mai. È da quando ho 15 anni che sono sempre fidanzata“. Poi Staffelli asserisce: “C’è Belen in giro libera e in cerca di un cuore!”. “Non solo di un cuore! Cosa ci faccio solo con un cuore…?”, puntualizza ironicamente lei. Parole che dunque confermano la definitiva rottura con Iannone dopo un tira e molla che andava da mesi.