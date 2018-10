Belén Rodriguez gossip news: la showgirl si spoglia ancora e mette in mostra la sua bellezza sui social. Alcuni scatti estratti dallo shooting ad alto tasso erotico che la ritraggono in slip e reggiseno nelle Instagram Stories hanno fatto impazzire i fan. Che sia in posa mentre beve una tazza di te nei post sponsorizzati, oppure appesa alla spalliera della palestra, con occhi chiusi e pose sexy, le sue foto vengono sempre molto apprezzate dagli ammiratori.

Le immagini social di queste ore ci mostrano una Belén come sempre in forma fisica perfetta. Belén in lingerie è in posa per farsi immortalare in tutta la sua bellezza in uno shooting mozzafiato. Scatti che lasciano senza fiato e celebrano la sua bellezza; lei è sul divano e mostra le sue curve perfette e il ventre ultrapiatto. Il lato B, suo punto di forza, è appena coperto da uno slip bianco e le immagini raggiungono livelli di erotismo altissimi per la gioia dei fan.

Le foto del backstage mostrano una Belén svestita e decisamente conturbante sdraiata sul divano con un completino intimo in pizzo. Gli occhi socchiusi, i movimenti provocanti e sinuosi. Incrocia le gambe, inarca la schiena e si sfiora i capelli mentre il fotografo realizza un servizio fotografico super hot. Il lavoro e Santiago riempiono le giornate della bella Belén, che da diverse settimane è tornata single e, come anche di recente dichiarato dalla sorella Cecilia in tv, “è stata sempre fidanzata, ora ha bisogno di restare sola, di pensare a se stessa”.

