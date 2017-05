Belen Rodriguez affonda su De Martino: “Mi ha mollata prima di Natale, poi è tornato dopo essersi fatto i fatti suoi”

Belen Rodriguez, ospite nel salotto di Silvia Toffanin per l’ultima puntata di Verissimo, è tornata sull’argomento Stefano De Martino e sulla fine della loro relazione. La bella argentina, infatti, ha puntualizzato alcune questioni inerenti la fine del loro matrimonio, a partire dalla modalità con cui il ballerino l’ha lasciata.

‘Io ho la coscienza pulita, perchè ho fatto di tutto per salvare il matrimonio; quando la sera poggio testa sul cuscino, faccio sogni sereni. Sono stata lasciata fa Stefano con un messaggio su Whatsapp il 22 dicembre; pochi giorni prima di Natale, infatti, è andato via di casa. Poi si è pentito; dopo un’estate in cui si era fatto i cavoli suoi è tornato, ma io ho detto no perchè ho una dignità“. Nonostante ciò la Rodriguez ha puntualizzato di avere anch’essa delle responsabilità nella fine del loro matrimonio.

La Rodriguez ha anche commentato le recenti dichiarazioni dell’ex marito che a Chi ha asserito: “Ho sempre frequentato le femmine, ma non le ho mai sciupate. Ho avuto cura di loro perché le donne sono speciali e forse noi uomini non le capiremo mai, ma ne saremo sempre affascinati: sono una delle cose più belle che Dio abbia fatto”. Belen ha trovato quelle parole tutt’altro che corrispondenti al vero: ‘Non è bello non prendersi le proprie responsabilità nella vita. Una persona deve essere sincera con sé stessa, e se lui lo fosse, risponderebbe diversamente‘.