Belén Rodriguez Instagram: ancora si discute della foto (chiacchieratissima) che la shwgirl ha postato sui social durante la sua vacanza in Argentina: in sauna, il corpo statuario sudatissimo, la natica che sporge dal piano d’appoggio di legno. Al follower che le aveva chiesto “Lo hai fatto apposta?”, lei aveva risposto prontamente: “Ovvio!”. E di quello scatto scatto bollente avevano scritto in tanti, anche Vanity Fair: “Belén Rodriguez si rilassa con Photoshop”, questo il titolo.

Belén foto in sauna: l’immagine è ritoccata?

L’articolo in questione si interroga sul presunto ritocco apportato dalla showgirl alla tanto vituperata foto in sauna: “Il chirurgo digitale opera anche nella sauna? L’ultimo (presunto) errore della showgirl argentina che ha diviso i fan e i peggiori foto ritocchi vip”, alludendo al fatto che l’immagine in questione non sia proprio naturale. “In uno scatto in cui conferma che il suo è uno dei profili più hot, gioca con il caldo anche in senso letterale, facendosi ritrarre imperlata di sudore e accaldata in quella che sembra essere una classica sauna finlandese”. Belén ha fatto il copia-incolla? A ben guardare la foto sembra che il soggetto (lei) sia esposto a una luce diversa rispetto allo sfondo e che sia stato inserito ‘a posteriori’ nella sauna. La posa poco naturale del gluteo sinistro che sporge, poi, non fa che alimentare il dubbio …