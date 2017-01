Belen e Stefano in Tribunale: ecco la cifra mensile stanziata

Un amore travolgente, che li ha portati a mettersi contro tutto, inizialmente. Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si sono risparmiati nulla: una relazione social in cui molto è stato mostrato, coronata dall’arrivo del piccolo Santiago e da un matrimonio da favola.

Poi la rottura, come spesso accade agli amori assoluti, fortissimi, incapaci di reggere anche le mediocrità del quotidiano. E la coppia da sogno va in frantumi: ora l’epilogo più triste in un’aula del Tribunale di Milano in cui viene formalizzata la loro separazione. Un incontro di una manciata di minuti, entrambi scortati dai relativi legali, e la decisione dei giudici.

De Martino verserà mille euro al mese per il mantenimento del figlio Santiago che resterà a vivere a Milano con la madre. Due week end a settimana da passare con il figlio, ogni mese, concessi al padre che risiede a Roma. Ma dovrà recarsi nel capoluogo lombardo per le visite, più i canonici 15 giorni per le vacanze estive. Per Belen non è previsto il versamento di alcun alimento.