Belen e Stefano De Martino in crisi: Santiago e la richiesta “difficile”

Natale particolarmente difficile per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e questa volta non si tratta della loro storia d’amore. Il loro piccolo Santiago, infatti, ormai ha l’età per chiedere il regale di Natale che desidera.

Un trenino? Un I Phone? No…un lupo. Non un peluche bensì un vero e proprio lupo; complice sicuramente la recente moda – molto diffusa anche a Milano – di avere come cane il bellissimo Lupo Cecoslovacco. Si tratta di una sorta di cane lupo, i cui aspetti lupeschi – però – sono tutt’altro che marginali. A partire dal magnifico aspetto dell’animale, con un folto manto grigio e dal muso affilato che somiglia completamente al lupo grigio.

Ovviamente la coppia di genitori si ritrova in difficoltà, questi animali infatti sono tutt’altro che adatti a tutti. Per crescere e tenere in casa un lupo cecoslovacco bisogna assolutamente essere dei padroni esperti, ben a conoscenza della psicologia di questa razza così peculiare e tutt’altro che banale da gestire. Anche nel rispetto delle esigenze di una animale del genere, che di certo non disdegna corse e giochi fisici per sfogare la sua indole.