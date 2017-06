Belen e Iannone: la Rodriguez, con tutto il suo seguito, sarebbe poco gradita ai box

A lanciare l’indiscrezione sarebbe Novella 2000, pare che la showgirl argentina sarebbe un’ospite sgradita ai box della squadra della Suzuki per via del troppo movimento generato, fra amici e conoscenti, durante la gara al Mugello. Belen Rodriguez era ai box per seguire da vicino la gara del suo Andrea Iannone e ovviamente non è passata inosservata.

“Pare che qualcuno del team Suzuki ne abbia abbastanza della sua presenza nei box, soprattutto dopo la gara al Mugello. Qui la showgirl argentina si è presentata al circuito, in canotta e cortissimi jeans, con tutto il suo clan. Il fratello Jeremias e un gruppo di amici e amiche, tra i quali la “Petineuse” Patrizia Griffini, Pietro Tavallini, Prisca Rossi, Flavio Piacenza e Milca” ha scritto la celebre rivista di gossip proseguendo: “L’allegra combriccola ha girato in lungo e in largo per i box, facendosi continuamente dei selfie per poi postarli sui profili social. Il tutto mentre intorno a loro gli uomini del team lavoravano concentrati per mettere a punto nel migliore dei modi la moto di Iannone, che aveva problemi di salute per continui attacchi intestinali“.

A peggiorare la situazione ci si mettono i risultati non proprio idilliaci in pista di Iannone, che stanno creando nervosismi al team.