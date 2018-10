Fabrizio Corona e Belén Rodriguez Maurizio Costanzo Show: gli ex fidanzati si sono esibiti in un fugace ballo sulle note di “Bésame mucho” sul palco d il pubblico è andato in visibilio per loro. L’emozione di entrambi era palpabile e Corona ha tentato un approccio con la sexy argentina che, imbarazzata e nel contempo divertita, lo ha allontanato con fare impacciato. Un ballo sensualissimo, stretti stretti e affiatati come ai vecchi tempi, Corona e Belén sono sembrati molto complici …trovata pubblicitaria o davvero tra loro si è riaccesa la fiamma della passione?

L’ex re dei paparazzi appena si è alzato il sipario del Costanzo Show ha tradito un certo imbarazzo per la presenza della ex fidanzata seduta tra gli ospiti a pochi centimetri da lui, tanto che nel nominarla ha fatto una gaffe sbagliando il nome della showgirl: “Belan”, ha detto, anziché Belén. I due si sono punzecchiati simpaticamente più volte durante il corso del programma, battute ammiccanti e provocatorie, prova del fatto che si conoscono molto bene e sono complici e amici … di vecchia data. Del resto il titolo della prima puntata della nuova stagione del programma era appunto “Provocazioni e trasgressioni”, chi dunque meglio di loro poteva esserne esempio?

Corona ha poi sorpreso tutti, in primis i propri fan, per essersi fatto un nuovo tatuaggio proprio sulla nuca: ‘Maurizio maestro mio’, dedicato proprio a Maurizio Costanzo. Ecco il tattoo finito (foto sotto) sulle Instagram Stories di Gabriele Parpiglia, amico di Corona e braccio destro di Alfonso Signorini. ‘Viva la libertà’ sopra l’orecchio destro, e un altro tattoo sopra quello sinistro: ‘Non mi avete fatto niente’, titolo del brano vincitore di Sanremo 2018 cantato da Ermal Meta e Fabrizio Corona nonché del nuovo libro di Corona, in uscita nei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti anche: Cristiano Ronaldo orologio di diamanti dal valore di 2 milioni di euro: conferenza stampa di lusso (FOTO)