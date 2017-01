Befana 2017: idee su cosa fare al ponte dell’Epifania

Per alcuni le vacanze di Natale 2016 sono appena cominciate per altri sono già finite eppure fra pochi giorni, la Befana 2017 regalerà a tutti il primo ponte dell’anno.

Come sfruttare al meglio i giorni di vacanza subito successivi all’Epifania divertendosi con la famiglia o ricaricando le energie all’insegna del benessere prima del vero inizio d’anno lavorativo o scolastico?

Il 6 gennaio 2017, giorno della Befana, tantissime saranno le attività per grandi e piccini lungo tutto lo Stivale. Dalle mostre e musei aperti agli spettacoli in piazza, dai mercatini pieni di leccornie e dolciumi, ai concerti e spettacoli teatrali passando per le attività all’aria aperta, particolarmente indicate in questo inverno caratterizzato, quasi ovunque, da temperature miti anche se in calo proprio in questi giorni.

Befana 2017, cosa fare con i bambini.

Il Villaggio delle Meraviglie, allestito ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia a Milano, per l’Epifania, il 6 gennaio 2017, accoglierà tutti i bambini per riempire una deliziosa calza. Inoltre, la Casa di Babbo Natale, postazione interattiva per la felicità dei più piccoli, diventerà la Casa della Befana, dove la simpatica vecchietta accoglierà grandi e piccoli per una “magica” letterina.

A Roma il giorno della Befana 2017 l’appuntamento è a Piazza Navona, come ormai da tradizione, dove oltre alle bancarelle, alla destra della Chiesa di Sant’Agnese in Agone, troverete le 12 postazioni di giochi e intrattenimento e la famosa Giostra storica. Da non perdere poi “Viva la Befana” che parte il mattino da Castel Sant’Angelo e arriva in piazza San Pietro, con mille figuranti in costume d’epoca e i Re Magi.

In Toscana, invece, più precisamente a Santa Maria Monte, si tenterà di superare un Guinnes dei Primati con “la calza più lunga del mondo” di 260 metri. All’interno di questa speciale calza della Befana palloncini colorati che verranno gonfiati nella notte del 5 Gennaio mentre il giorno 6 sarà aperta per scoppiarli, nel mentre non mancheranno stand gastronomici e mercati dell’artigianato.

Fino all’8 gennaio 2017, infine, Lecce ospita Kids, il Festival internazionale del teatro e delle arti per le nuove generazioni il cui tema scelto per quest’anno è il mondo salvato dai ragazzini. Tantissimi gli eventi e le rappresentazioni in programma dedicate ai più piccoli, con il loro potere rivoluzionario, con i loro occhi capaci di capovolgere il mondo, di prendersene cura e di sognare allo stesso tempo di renderlo migliore.

Befana 2017, cosa fare per rilassarsi.

Il ponte dell’Epifania 2017 è l’ideale anche per una vacanza last minute all’insegna della bellezza e perchè no del romanticismo.

L’Hotel Schgaguler a Castelrotto (BZ), sull’Alpe di Siusi, oltre alla vicinanza con le montagne più belle e suggestive per gli amanti dello sci, mette a disposizione centro fitness e area benessere di 1.400 mq con saune, piscina e idromassaggio con vista panoramica accessibile 24 ore su 24.

L’Hotel Excelsior di Pesaro ha invece pensato, dal 6 all’8 gennaio 2017, a un pacchetto dedicato alle Befane più spiritose da condividere con la migliore amica o con un fidanzato premuroso. L’offerta per l’Epifania 2017 comprende 2 notti con trattamento b&b, cocktail di benvenuto, accesso al centro benessere vista mare con sauna finlandese, sala relax, piscina, idromassaggio, welcome massage per due persone, bagno di vapore in Hammam, Tepidarium e docce emozionali con esfoliante.

Infine andiamo a Perugia dove l’Hotel La Meridiana propone un weekend all’insegna del relax e della cultura. Il pacchetto Dolci Emozioni comprende infatti 2 notti, una cena al Ristorante Il Vespertino e late check-out per avere tutto il tempo di andare alla scoperta della città e del territorio umbro, che racchiude tesori artistici, naturali e gastronomiche.