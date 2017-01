Befana 2017, gli eventi a Firenze: la Cavalcata dei Magi e tutti gli appuntamenti da non perdere

Torna l’appuntamento con la Befana 2017 a Firenze: dalla celebre vecchina che arriva dall’Arno sino alla Cavalcata dei Magi, il capoluogo toscano è anche quest’anno protagonista delle festività del 6 gennaio. Ecco allora tutti gli eventi da non perdere in occasione dell’Epifania.

Il 6 gennaio torna l’appuntamento con gli eventi dell’Epifania a Firenze, una delle celebrazioni natalizie più sentite e amate dai cittadini (ma non solo) del capoluogo toscano. Sul Lungarno Ferrucci e nel ponte G. da Verrazzanno, anche quest’anno la Befana arriverà dall’Arno per accogliere le famiglie: l’evento, organizzato insieme alla LILT, vedrà decine di befane impegnate nell’accompagnare grandi e piccini in gite sul fiume ma anche nel distribuire i classici dolciumi dell’Epifania.

Tra gli eventi organizzati a Firenze in occasione dell’Epifania anche il treno della Befana, un convoglio formato da vetture storiche che – trainato da una locomotiva a vapore perfettamente funzionante – collegherà per tutta la giornata Firenze – Pontassieve – San Piero a Sieve – Vaglia. Il 6 gennaio torna anche la celebre nonchè tradizionale Cavalcata dei Magi, un corteo in costume che parte da Palazzo Pitti e si snoda per le vie della città sino ad arrivare nella suggestiva Piazza del Duomo. La sfilata partirà alle 14 e arriverà in Duomo alle 15.