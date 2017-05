Beatrice Borromeo paparazzata per la prima volta con il figlio avuto da Pierre Casiraghi (foto)

Ne avevamo parlato recentemente, in occasione della nascita del primogenito di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi che avevano scelto il nome omaggiando il padre di quest’ultimo, Stefano Casiraghi, scomparso improvvisamente nel 1990 a causa di un’incidente nautico quando Pierre era in tenerissima età.

Il piccolo è stato avvistato fra le braccia della madre dai fotografi del settimanale Chi. La Borromeo è stata immortalata con il figlio Stefano Ercole Carlo fra le braccia. Ercole e Carlo, invece sono due nomi che appartengono da secoli alla tradizione della famiglia sovrana monegasca. La donna appare in splendida forma nonostante il parto recente.

Il piccolo Stefano si candida a diventare il nipote prediletto di nonna Carolina, che non è mai riuscita a nascondere il profondo dolore per la fine così tranciante e inaspettata del suo amore con Casiraghi. Vedere nuovamente quel nome e quel cognome in qualcuno della sua famiglia non farà che stringere ulteriormente un legame con il piccolo, che con il suo arrivo onora la memoria del nonno in modo ancor più commovente.