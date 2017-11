Beatles, The Christmas Records: in arrivo set da 7 vinili in vista del Natale

Siete a corto di idee regalo per Natale? Niente paura, quest’anno la buona musica vi verrà in aiuto. In occasione delle festività natalizie esce infatti “The Christmas Records”, un cofanetto contenente le 7 registrazioni natalizie dei Beatles.

Negli anni dal 1963 al 1969 – in piena rivoluzione culturale e sociale – il messaggio di Natale dei Beatles ai fan era un appuntamento irrinunciabile. La band, infatti, aveva dato via alla tradizione di registrare un messaggio natalizio da incidere su flexi disc e mandare per posta ai propri fan. Dopo quasi 50 anni, i nuovi fan – così come quelli storici – potranno riassaporare quella magia grazie a “The Christmas Records”.

Già disponibile per i membri del fan club, “The Christmas Records” sarà venduto – a partire dal prossimo 15 dicembre – come box set contenente ben 7 vinili. Ogni singolo disco sarà contenuto all’interno di una busta che riproduce l’artwork originale, con un libretto di 16 pagine con annotazioni sulla registrazione e la riproduzione della newsletter inviata all’epoca. Ma non è tutto: i fan dei Beatles – lo stesso giorno – avranno modo di acquistare anche la Deluxe Anniversary Edition di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band in HD Digital Audio.