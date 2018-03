Baselworld 2018: Philip Watch celebra i 160 anni dalla fondazione a Basilea

Philip Watch, il più antico marchio Italiano di orologi Swiss Made nato nel 1858, celebra i suoi 160 anni con un nuovo orologio, in Limited Edition dedicato all’anniversario. Baselworld 2018, il Salone dell’Orologeria

e Gioielleria di Basilea, è stata l’occasione per presentare il nuovissimo Philip Watch Sunray Automatic Power Reserve, prodotto in edizione limitata di 160 pezzi, per ricordare ogni anno trascorso dalla sua fondazione.

“Giungiamo a questo importantissimo Anniversario, celebrando prima di tutto un’identità italiana espressione di eccellenza stilistica e modernità creativa da sempre emblema dei tratti distintivi di Philip Watch, un brand che ha contribuito con la sua continua innovazione stilistica e affidabilità tecnica ad arricchire la storia orologiera del nostro Paese” – ha affermato Massimo Carraro, Presidente di Philip Watch, durante l’evento a Baselworld 2018.

“Il nuovo Sunray Automatic Power Reserve rappresenta perfettamente il percorso che abbiamo fatto negli anni, lavorando nell’ottica di conservare e di valorizzare tutti quei valori che hanno arricchito la storia del brand, affiancando ad uno stile d’impronta classica e di rigore e solidità stilistica, una positiva propensione al futuro in termini d’innovazione tecnologica” – ha concluso Carraro presentando il nuovo orologio Philip Watch. Ma cosa aspettarsi dal nuovo Philip Watch Sunray Automatic Power Reserve?