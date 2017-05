Bari in Jazz 2017: 16 concerti e 10 città per la 13esima edizione del festival

Al via la 13esima edizione di Bari in Jazz, la kermesse musicale dell’estate che porterà in dieci città ben sedici concerti a tema “Contaminazione e leggerezza”. Ecco allora il programma e gli eventi da non perdere assolutamente nel corso della rassegna.

Bari in Jazz 2017 si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Giunto alla sua 13esima edizione, l’evento si presenta anche quest’anno in versione “metropolitana” portando i concerti in dieci città del territorio pugliese. La kermesse – che inizierà il 15 giugno e terminerà il 29 luglio – toccherà quindi Bari, Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Molfetta, Polignano a Mare, Turi ecc…

Ad aprire Bari in Jazz 2017 il belga congolese Baloji che salirà sul palco di Gioia del Colle: tra gli artisti che si esibiranno anche Ala-Ni, Daniele di Bonaventura, Vaudou Game, Ginevra De Marco, Kamasi Washington o Paola Turci. Parte di Apulia Jazz Network, la kermesse si conferma quindi anche quest’anno un festival diffuso capace di attrarre un pubblico eterogeneo grazie alla sua ampia offerta di concerti e di eventi collaterali. Per info, www.bariinjazz.it.